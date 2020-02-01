Санкт-Мориц, , 00:05 — REGNUM На этапе Кубка Мира прошедшем в швейцарском Сент Морице победу одержал латвийский скелетонист Мартиньш Дукурс, написал портал LSM.

По сумме двух попыток Мартиньш Дукурс на 0,31 секунды опередил пришедшего вторым немца Феликса Кейзингера и на 0,34 другого представителя Германии Акселя Юнгкса. Главной для Дукурса стала безупречная вторая попытка. Теперь после этапа в Сент Морице латышский скелетонист поднялся на вторую позицию в общем зачёте Кубка мира, уступая только россиянину Александру Третьякову, который был на швейцарской трассе лишь шестым.