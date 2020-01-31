Токио, , 20:40 — REGNUM Неофициальные сообщения в сети о возможной отмене Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса не соответствуют действительности. Об этом заявили 31 января в Олимпийском комитете Японии в ответ на запрос агентства Associated Press.

«Вопрос отмены Олимпийских игр нами вообще не обсуждался. Организационный комитет продолжает сотрудничество с Международным олимпийским комитетом и соответствующими организациями и готов рассматривать все меры, принятие которых может потребоваться для противодействия коронавирусу», — заявили в комитете.

Сообщается, что представители МОК также подтвердили агентству, что подготовка к Олимпийским играм продолжается в соответствии с планами.

Напомним, Летние Олимпийские игры должны проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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