Будапешт, , 16:57 — REGNUM Расследование коррупционного скандала в Международной федерации тяжёлой атлетики поручено Ричарду Макларену, известному своим антироссийским докладом, сообщает 31 января Inside the Games.

Расследование начато на основании очередного фильма скандально известного немецкого журналиста Хайо Зеппельта, обвинившего в своём разоблачительном материале президента тяжелоатлетической федерации Тамаша Аяна в поощрении применения допинга.

Макларен начнёт свою работу в первых числах февраля. Его кандидатуру на роль главы расследования одобрили в исполкомоме Международной федерации тяжёлой атлетики.

Напомним, Макларен вёл расследование о допинге в России, результаты которого были изложены в так называемом докладе Макларена из двух частей. По итогам этого доклада российские легкоатлеты не были допущены к Играм в Рио-де-Жанейро (2016 г.).