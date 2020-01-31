Нью-Йорк, США, , 16:20 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восстановился после травмы. Об этом 31 января сообщает пресс-служба лиги.

«Панарин восстановился на 100%. Он полностью готов к работе», — сказал главный тренер команды Дэвид Куинн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Панарин получил травму верхней части тела, из-за которой пропустил игру с «Нью-Йорк Айлендерс» и матч звёзд.

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