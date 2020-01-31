Псков, 31 января 2020, 16:06 — REGNUM В Пскове пройдут областные соревнования по дисциплине «Спортивный меч». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, турнир состоится 22 февраля.
В поединках смогут принять участие все желающие в возрасте от семи лет и старше.
Спортивный меч — единоборство с использованием безопасного вооружения (спортивного меча и щита), имитирующего оружие, которое люди использовали до огнестрельной эпохи. Бой со спортивным мечом моделирует рубящую технику поединка средневековым клинковым оружием.
Руководитель Псковской областной общественной организации «Былины Древнего Пскова» Василий Мизгирев объяснил, что такие соревнования организуются для популяризации отечественных единоборств, а также позволят Пскову создать собственную команду, которая сможет представлять регион на соревнованиях.
Отметим, что такой турнир в Пскове состоится впервые. Организацию поединков поддержала администрация Псковской области.