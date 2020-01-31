Псков, , 16:06 — REGNUM В Пскове пройдут областные соревнования по дисциплине «Спортивный меч». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, турнир состоится 22 февраля.

В поединках смогут принять участие все желающие в возрасте от семи лет и старше.

Руководитель Псковской областной общественной организации «Былины Древнего Пскова» Василий Мизгирев объяснил, что такие соревнования организуются для популяризации отечественных единоборств, а также позволят Пскову создать собственную команду, которая сможет представлять регион на соревнованиях.

Отметим, что такой турнир в Пскове состоится впервые. Организацию поединков поддержала администрация Псковской области.