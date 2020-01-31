Мельбурн, Австралия, , 15:58 — REGNUM Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 42 минуты, завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Тим 10 раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 16 эйсов, три ошибки на подаче и 5 из 14 брейков.

В финале турнира Тим сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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