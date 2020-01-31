Владивосток, , 15:44 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Амура» хет-трик оформил нападающий Дмитрий Кугрышев, дубль на счету Ильи Крикунова. Ещё одну шайбу забросил Александр Бурмистров.

В составе «Адмирала» точными бросками отметились Маркус Юнг и Мартин Бакош, сделавший дубль.

«Салават» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ, в активе команды 60 очков после 54 матчей. «Адмирал» идёт на девятом месте, на его счету 52 очка после 52 игр.

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