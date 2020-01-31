Хабаровск, , 15:37 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Гинек Зогорна, Михал Йордан, Томаш Зогорна и Александр Кузнецов. Причём третья шайба стала фактически автоголом: защитник «армейцев» Богдан Киселевич отправил шайбу в собственные ворота.

https://twitter.com/khl/status/1223187183370145792

В составе ЦСКА точные броски на счету Максима Шалунова, Антона Слепышева и Андрея Светлакова. Таким образом, ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию.

ЦСКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 82 очка после 54 матчей. «Амур» идёт на 10-м месте в Восточной конференции, на его счету 50 очков после 53 игр.

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