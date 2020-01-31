, 15:22 — REGNUM Российский скелетонист Александр Третьяков занял шестое место на седьмом этапе Кубка мира, который прошёл в швейцарском Санкт-Морице.

Победителем стал Мартинс Дукурс из Латвии, показавший время 2 минуты 15,89 секунды по сумме двух заездов. Вторым стал немецкий спортсмен Феликс Кайзингер. Замкнул тройку ещё один скелетонист из Германии Аксель Юнг. Третьяков отстал от победителя на 0,42 секунды.

Таким образом, в общем зачёте Кубка мира Третьяков опустился на второе место, у него на счету 1419 очков. Лидером является Дукурс с 1440 очками.