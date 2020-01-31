Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM В Лиге чемпионов гандбольному клубу «Ростов-Дон» достались самые сильные соперники. Об этом сообщила игрок донской команды и сборной Нидерландов Лоис Аббинг.

«Думаю, в Лиге чемпионов у нас самая сложная группа за всё время. Три команды из нашей группы в минувшем сезоне играли в «Финале четырёх» Лиги чемпионов. И это настоящий вызов для нашей команды на протяжении всего сезона. Возможно, это поможет выиграть важный трофей. Однако каждый матч [Лиги чемпионов] будет испытанием.», — отметила спортсменка.

Ближайший соперник подопечных Амброса Мартина — «Вайперс» (Норвегия). Оппонентки играют в быстрый гандбол, поэтому ростовчанкам предстоит серьёзная борьба за победу в матче, указала Аббинг.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Ростов-Дон» проиграл соперницам из «Меца» (Франция) в матче первого круга основного раунда Лиги чемпионов со счётом 20:23.

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