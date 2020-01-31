Париж, , 15:14 — REGNUM Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани останется в клубе до конца сезона 2019/20. Об этом 31 января сообщается на сайте клуба.

Действующий контракт 32-летнего уругвайского форварда с клубом рассчитан до июня 2020 года. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» или «Фламенго».

В текущем сезоне Кавани сыграл 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

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