Уфа, , 15:04 — REGNUM Всероссийские массовые соревнования «Лед надежды нашей» пройдут в Уфе. Об этом 31 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, открытие соревнований состоится в 11:00 часов 1 февраля на стадионе «Динамо».

По словам чиновников, в соревновании могут принять участие все желающие на любых конках, имеющие допуск врача. Призеры соревнований будут награждены медалями и дипломами.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский конькобежец Таран выиграл бронзу на юношеских Олимпийских играх