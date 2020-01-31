Москва, , 14:49 — REGNUM Иск московского «Локомотива» к бывшему президенту клуба Илье Геркусу остановлен без движения. Об этом сообщается в базе данных Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что заявление оставлено без движения до 2 марта 2020 года. Такое решение могло быть принято, если заявление было подано без соблюдения требований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» подал исковое заявление на Геркуса на сумму почти 145 млн рублей. Геркус, в свою очередь, заявил о намерении подать ответный иск.

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