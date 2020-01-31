Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) установит потолок зарплат на сезон 2020/21 в размере $115 млн. Об этом сообщает ESPN.

В сезоне 2019/20 потолок зарплат составил $109,1 млн. Специалисты прогнозировали повышение этой суммы до $116 млн.

Добавим, что потолок зарплат был введён в НБА в середине 1980-х годов. Эта мера призвана уравнять команды с разными финансовыми возможностями и не дать богатым клубам выкупить всех лучших игроков.

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