Москва, , 13:57 — REGNUM Государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) приостановило Министерство спорта РФ до 1 марта 2020 года. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе ВФЛА.

«Решением комиссии по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Это решение предполагает невозможность государственного финансирования мероприятий, находящихся под юрисдикцией ВФЛА, в том числе тренировочных сборов. Также невозможным становится процесс присвоения спортивных разрядов, тренерских и судейских категорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорта РФ рекомендовали руководству ВФЛА сложить полномочия.

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