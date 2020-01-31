Москва, , 13:32 — REGNUM Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР) поддержал переход футболиста Фёдора Смолова в европейский клуб.

«Правильно сделал Фёдор Смолов, что перешёл в европейский клуб. Пусть и на правах аренды, но он будет играть в футбол, а не в ту игру, которая у нас в РПЛ», — отметил Лебедев в Facebook.

В целом же, по мнению законодателя, только за границей футболист может научиться играть.

«Любой российский игрок, получающий приглашение из европейской лиги, а особенно из топ-5, должен сразу соглашаться и уезжать. Только так игрок научится играть в Футбол, наберется опыта, вырастет в профессионального спортсмена и сможет вернуться и принести пользу нашей сборной», — рассуждает парламентарий.

Он желает Смолову удачи и ожидает его в основе сборной России на Евро-2020.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 января 2020 года «Сельта» объявила о переходе Фёдора Смолова из «Локомотива» на правах аренды.