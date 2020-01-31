Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM Ответный матч Лиги чемпионов между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Мец» (Франция) будет для российской команды непростым. Об этом сообщила игрок ростовского клуба Лоис Аббинг.

«Надеюсь, что всё будет как в прошлом сезоне, тогда мы извлекли правильный урок из поражения от «Меца». Сейчас у нас было гораздо больше возможностей для победы, но неудачный отрезок во втором тайме всё предрешил. Однако мы постараемся стать более сильными и победить в оставшихся играх. Если судить по первому тайму, то мы неплохо играли против «Меца», в составе соперника тоже были потери. Однако такие поражения делают тебя сильнее. Так мы сделаем выводы из наших ошибок. Ответная игра с «Мецем» будет непростой», — отметила Аббинг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов-Дон» проиграл соперницам из «Меца» (Франция) в матче первого круга основного раунда Лиги чемпионов со счётом 20:23.

Напомним, Лоис Аббинг вошла в тройку лучших гандболисток мира по итогам 2019 года.

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