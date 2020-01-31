Москва, , 12:11 — REGNUM Молодёжный чемпионат мира 2023 года по хоккею пройдёт в Новосибирске, его никто не отберёт. Об этом 31 января заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, сообщает «Чемпионат».

"Молодёжные и юношеские первенства не обсуждаются в принципе. Они уже занесены в план. Что бы дальше ни случилось, МЧМ у нас остаётся, его никто не отберёт», — сказал Третьяк.

Кроме того, по его словам, планирует проведение в России женского чемпионата мира в 2021 году. А вот вопрос по взрослому чемпионату мира — 2023, проведение которого ранее было запланировано в Санкт-Петербурге, будет решаться в суде.

Напомним, в декабре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло санкции в отношении России, в том числе запрет на проведение крупных международных соревнований.