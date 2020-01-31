Челябинск, , 12:05 — REGNUM Генеральный директор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф покидает свой пост. Об этом пишут местные СМИ.

По данным 74.ru, он займёт должность вице-президента. А его преемником назначен известный хоккеист Иван Савин.

Такое кадровое решение принял губернатор области Алексей Текслер, который также является президентом клуба. Оно направлено на усиление клуба «Трактор» в предстоящем спортивном сезоне. Считается, что Савин знает проблемы изнутри и сможет эффективно руководить.