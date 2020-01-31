Мадрид, , 11:55 — REGNUM Бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско вернётся в мадридский «Атлетико». Об этом 31 января сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, многие игроки, выступающие в китайских клубах, будут возвращаться в Европу или Южную Америку после того, как в чемпионате Китая с 1 января 2020 года был введён «потолок зарплат» для иностранных футболистов.

Напомним, Феррейра Карраско играл за «Атлетико» с 2015 по 2018 год. Зимой 2018 года он перешёл в китайский клуб «Далянь Ифан».