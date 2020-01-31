Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM Нападающий «Зенита» Александр Кокорин назвал условие, при котором он может перейти в аренду в другой клуб. Об этом 31 января сообщает телеканал «Звезда».

"Я уйду в аренду, чтобы доказать кому-то что-то, если в «Зените» скажут, что я не нужен», — сказал Кокорин.

Он добавил, что будет принимать решение, когда появится официальная позиция клуба. Сейчас клуб ему сообщил, что он поедет на второй сбор с «Зенитом-2».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» отправил Кокорина в «Зенит-2» после того, как тот отказался переходить в аренду в «Сочи». После этого Кокорин не полетел с основной командой на сбор в Испанию.

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