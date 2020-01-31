Монреаль, Канада, , 11:22 — REGNUM Российский нападающий Илья Ковальчук назвал причину своей высокой результативности в «Монреаль Канадиенс». Об этом 31 января сообщает Montreal Gazette.

«Тренер дал мне возможность играть ту роль, которую я всегда играл. В «Монреале» это проще, чем в «Лос-Анджелесе», — сказал Ковальчук.

Напомним, в начале января 36-летний Ковальчук перешёл в «Монреаль» и сыграл за новую команду в десяти матчах, в которых набрал девять очков — пять голов и четыре результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монреаль» одержал победу над «Баффало» со счётом 3:1. Ковальчук забросил одну шайбу.

Читайте ранее в этом сюжете: Гол Ковальчука помог «Монреалю» одержать победу над «Баффало»