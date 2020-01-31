Красноярск, , 10:37 — REGNUM В Красноярске начались продажи билетов на этап Кубка мира по фристайлу, который 7−8 марта впервые будет проводится в сибирском городе на построенных к зимней Универсиаде 2019 года трассах кластера «Сопка».

7 марта в Красноярске пройдёт этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине парный могул, а 8 марта — финал по фристайлу в дисциплине акробатика. Всего на Красноярские горнолыжные трассы выйдут около 160 спортсменов из 18 стран мира. Билет, который можно приобрести на сайте krs.kassir.ru и в указанных там кассах, действует весь соревновательный день и даёт доступ на все проводимые состязания. А после их завершения — на церемонию награждения.

Билеты стоят 500 рублей (на трибуны) и 300 рублей (в фан-зоны, стоячие). Дети до 5 лет пропускаются бесплатно. До 14 лет — со скидкой 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Международная федерация лыжного спорта одобрила подготовку Красноярска к проведению этапов Кубка мира по фристайлу в марте 2020 года.

По словам координатора по фристайлу федерации Джо Фитцджеральда, он убедился, что опытная команда организаторов и испытанные Универсиадой объекты позволят провести предстоящие этапы Кубка мира «на самом высоком уровне».

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