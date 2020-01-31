Денвер, США, , 10:29 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 106:100.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Юты» Джордан Кларксон, набравший 37 очков. В составе «Денвера» наибольшую центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 результативных передач.

Таким образом, «Денвер» одержал четвёртую победу в последних шести матчах. «Юта» потерпела третье поражение подряд.

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