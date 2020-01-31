Атланта, США, , 10:22 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:117.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 18 результативных передач.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал Бен Симмондс, на счету которого 31 очко.

«Атланта» занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идёт на шестом месте.

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