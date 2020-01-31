Кливленд, США, , 10:17 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 125:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Серж Ибака, набравший 26 очков. В составе «Кливленда» наибольшую результативность показали Кевин Лав и Коллин Секстон, на счету которых по 23 очка.

Таким образом, «Торонто» одержал девятую победу подряд. «Кливленд» потерпел пятое поражение в последних шести матчах.

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