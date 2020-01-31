Ашхабад, , 09:57 — REGNUM Молодежная сборная Туркмении по футзалу вошла в тройку лидеров по итогам международного турнира «CAFA girl’s footsal — 2020» среди девушек в возрасте до 19 лет. Об этом сообщает федерация футбола Киргизии.

Первое место завоевала команда из Ирана, а второе место досталось спортсменкам из Узбекистана.

В первом туре туркменская сборная уступила узбекским футболисткам со счетом 1:4, во втором — победила таджикских спортсменок со счетом 3:2, в третьем — проиграла иранской команде со счетом 0:12, в четвертом обошла киргизскую сборную со счетом 2:1, а в пятом — обыграла афганских футболисток со счетом 9:0.