Химки, Московская область, , 09:12 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 22-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 78:69.

Самым результативным игроком мачта стал защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 27 очков. В составе ЦСКА наибольшую результативность показал защитник Майк Джеймс, на счету которого 21 очко.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 48 очков после 22 матчей. «Химки» идут на 12-м месте с 27 очками.

Читайте также: Дабл-дабл Шведа принёс «Химкам» победу над «Реалом» в Евролиге