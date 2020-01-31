Глендейл, США, , 09:02 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Лос-Анджелес» хет-трик оформил нападающий Алекс Иафалло. У «Аризоны» точными бросками отметились Ник Шмальц и Кристиан Дворак.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 43 очка после 52 матчей. «Аризона» идёт на 17-м месте с 58 очками после 53 игр.

Читайте также: Гол и передача Гусева не спасли «Нью-Джерси» от поражения «Нэшвиллу»