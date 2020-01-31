Ньюарк, США, , 08:42 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:5.

В составе «Нью-Джерси» российский форвард Никита Гусев отметился голом и результативной передачей. Дубль оформил нападающий Павел Заха. Ещё по шайбе забросили Йеспер Братт и Джон Хейден.

В составе «Нэшвилла» дубль на счету форварда Филипа Форсберга. Также точными бросками отметились Маттиас Экхольм, Ник Бонино и Мэтт Дюшейн.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Нэшвилла». Решающий бросок исполнил Мэтт Дюшейн.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 55 очков после 50 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 29-м месте с 44 очками после 50 игр.

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