Буффало, США, , 08:26 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Баффало» Джек Айкел. В начале второго периода хоккеисты «Монреаля» смогли сравнять счёт благодаря голу российского форварда Ильи Ковальчука.

После этого форвард Брендан Галлахер вывел «Канадиенс» вперёд. А в конце третьего периода Томаш Татар установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 53 очка после 52 матчей. «Баффало» идёт на 24-м месте с 51 очком после 51 игры.

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