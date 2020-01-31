Сочи, Краснодарский край, , 07:44 — REGNUM 30 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» принял на своем льду череповецкий «Северсталь». Встреча прошла при четырех тысячах зрителей на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась победой хозяев с «сухим» преимуществом в счете — 3:0.

«Сочинцы» одержали первую за три матча победу, благодаря дублю шведского нападающего Мальте Стремвалля, который дважды реализовал численное большинство хозяев. Экс-форвард системы «Нью-Йорк Рейнджерс» отличился на 19-й и 54-й минутах встречи, забросив 17-ю и 18-ю шайбы в этом сезоне.

Стремвалль, несмотря на то, что проводит свой первый сезон за команду, является лучшим бомбардиром и снайпером «Сочи», набрав 34 (18+16) очков за 43 матча чемпионата.

Также в составе хозяев голом отличился защитник Юрий Александров, две голевые передачи на свой записал швед Давид Рундблад.

На данный момент ХК «Сочи» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Северсталь» на два результативных балла. В активе «сочинцев» 50 баллов за 53 матча чемпионата.