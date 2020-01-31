Санкт-Петербург, , 07:43 — REGNUM 30 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «СКА» принял на своем льду «Авангард». Встреча прошла в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев льда с минимальным перевесом в счете — 1:0.

Единственную шайбу этой встречи забросил 24-летний нападающий «армейцев с берегов Невы» Владимир Ткачев на последней минуте дополнительного времени. Ткачев безжалостно поразил ворота своей бывшей команды, отличившись с передач Максима Карпова и Артема Зуба.

Нападающий начинал свою хоккейную карьеру в составе молодежного фарм-клуба «Авангарда» «Омские Ястребы», а перед отъездом в Америку в сезоне 2013−2014 годов успел сыграть 3 матча за основную команду омичей, но результативными баллами не отметился. В этом сезоне на счету Ткачева 37 (13+24) очков в 47 матчах чемпионата.

«СКА» одержал четвертую подряд победу, укрепившись на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе петербургской команды 77 очков в 54 матчах.