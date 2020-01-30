Москва, , 22:22 — REGNUM Нападающий москового футбольного клуба «Локомотив» и член сборной России по футболу Федорм Смолов перешел на правах аренды в испанский футбольный клуб «Сельта». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Уточняется, что испанский клуб арендует 29-летнего Миолова до конца текущего игрового сезона.

Напомним, что Смолов перешел в «Локомотив» в 2018 году из «Краснодара». За клуб железнодорожниов он провел 48 матчей, в которых забил 11 голов, что вполне неплохо.

Вместе с «локомотивом» Смолов выиграл Кубок и Суперкубок России.

В сезоны 2015/16 и 2016/17 Смолов становился лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу.

Ранее он выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», а также за нидерландский «Фейенорд».

В составе сборной России по футболу Смолов сыграл 39 матчей, забив 14 голов.