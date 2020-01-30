Москва, , 21:57 — REGNUM Рассмотреть вопрос о сложении полномочий руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). С таким предложением обратились к ВФЛА Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта РФ в совместном заявлении, опубликованном 30 января на сайте ОКР.

«Предлагаем рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов Президиума организации», — говорится в заявлении.

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Кроме того, ОКР и минспорта предложили ВФЛА провести 31 января заседание президиума организации. На заседании наделить рабочую группу ОКР полномочиями по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, которая запланирована на 28 февраля.

Напомним, прежний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтина ушёл в отставку в ноябре 2019 года. Временно исполняющей обязанности главы ВФЛА стала Юлия Тарасенко.

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