Манчестер, Великобритания, , 21:41 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с полузащитником лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандешом. Об этом 30 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение рассчитано на 5,5 лет с опцией продления ещё на один сезон.

Добавим, что Фернандеш играл за «Спортинг» с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

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