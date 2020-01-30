Москва, , 21:33 — REGNUM Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды. Об этом 30 января сообщается на сайте «железнодорожников».

Сообщается, что соглашение по аренде Смолова рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, летом 2018 года Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» за €9 млн. В составе московского клуба он выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал серебряным призёром чемпионата страны.

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