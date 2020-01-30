Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не будет менять эмблему в честь Коби Брайанта. Об этом сообщает Yahoo Sports.

По информации издания, в НБА не хотят, чтобы лига ассоциировалась с достижениями одного человека. При этом петиция болельщиков с просьбой поменять эмблему, разместив на ней силуэт Брайанта, собрала более 2 млн подписей.

Считается, что сейчас на эмблеме НБА изображён силуэт Джерри Уэста, игравшего за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1960 по 1974 год. Однако в НБА никогда этого не подтверждали.

Напомним, Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек.

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