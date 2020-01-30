Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Полузащитник Роберт Мак покинул санкт-петербургский «Зенит». Об этом 30 января сообщается на сайте клуба.

«Зенит» и словацкий полузащитник достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста», — говорится в сообщении.

Напомним, летом 2016 года Мак перешёл в «Зенит» из греческого ПАОКа за €3,5 млн. В текущем сезоне 28-летний словацкий футболист сыграл в пяти матчах чемпионата России, в которых забил один гол.

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