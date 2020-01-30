Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Нападающему «Зенита» Александру Кокорину не дадут играть в России за достойную команду. Об этом 30 января заявил блогер Василий Уткин на своём канале в YouTube.

«Никто не даст ему играть в России за более или менее достойную команду, и не останется он в «Зените». Средняя Европа, Восточная или маленький клуб в более или менее близком к топовому чемпионате — вот единственный вариант Кокорина», — сказал Уткин.

Он добавил, что Кокорин сейчас находится в проблемном положении, но никто не виноват в этом, кроме него самого.

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Напомним, ранее «Зенит» отправил Кокорина в «Зенит-2» после его отказа от перехода в аренду в «Сочи». После этого он не полетел с основной командой на сбор в Испанию.

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