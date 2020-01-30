Нью-Йорк, США, , 14:00 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 125:115.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуайдди, набравший 28 очков. В составе «Детройта» наибольшую результативность показал Деррик Роуз, на счету которого 22 очка.

Таким образом, «Бруклин» одержал вторую победу в последних семи матчах. «Детройт» потерпел четвёртое поражение подряд.

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