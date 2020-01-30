Сан-Антонио, США, , 13:50 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:120.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан, набравший 38 очков. В составе «Юты» наибольшую результативность показал защитник Донован Митчелл, на счету которого 31 очко.

Таким образом, «Сан-Антонио» прервал серию из трёх поражений. «Юта» потерпела второе поражение подряд.

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