Портленд, США, , 13:42 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 125:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, на счету которого трипл-дабл из 36 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Этот трипл-дабл стал для него первым за карьеру в НБА.

Таким образом, «Портленд» одержал вторую победу в последних трёх матчах. «Хьюстон» потерпел третье поражение в шести играх.

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