Турин, Италия, , 13:36 — REGNUM Полузащитник «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальт может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, Лаксальт, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Торино», может в ближайшее время сменить команду.

При этом у него есть три варианта: вернуться в «Милан», остаться в «Торино» или переход в один из клубов, претендующих на него. Одним из таких клубов является московский «Спартак».

Напомним, в 2018 и 2019 годах в услугах уругвайского футболиста был заинтересован «Зенит».

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