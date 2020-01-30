Сан-Хосе, США, , 12:55 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

К середине второго периода хоккеисты «Сан-Хосе» вели в счёте с разницей в одну шайбу. У «Шаркс» отличились Томаш Гертл и Брент Бёрнс, у «Ванкувера» гол забил Куинн Хьюз.

В третьем периоде игроки «Кэнакс» смогли забросить четыре шайбы и одержать победу. Точными бросками отметились Тайлер Майерс, Джейк Виртанен, Брэндон Саттер и Таннер Пирсон.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 62 очка после 51 матча. «Сан-Хосе» идёт на 26-м месте с 48 очками после 52 игр.

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