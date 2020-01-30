Анахайм, США, , 12:40 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Адам Хенрик, ещё по шайбе забросили Хампус Линдхольм и Картер Рауни. У «Аризоны» точными бросками отметились Винсент Хиностроза и Лоусон Криз.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 45 очков после 50 матчей. «Аризона» идёт на 18-м месте с 57 очками после 52 игр.

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