Мельбурн, Австралия, 30 января 2020, 11:53 — REGNUM Испания теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп в полуфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 5 минут, завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
Мугуруса 10 раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна ошибка на подаче и 3 из 13 брейков.
Таким образом, в финале турнира Мугуруса сыграет с американской теннисисткой Софьей Кенин.
Читайте также: Теннисистка Софья Кенин впервые вышла в финал Australian Open