Киев, , 11:40 — REGNUM Победителем первого в мире киберспортивного турнира по Warcraft III: Reforged стал украинский игрок Андрей «Foggy» Корень. Об этом сообщается 30 января на странице мероприятия в Twitter.

https://twitter.com/Back2Warcraft/status/1222651359171731456

Foggy играл все матчи турнира за Ночных Эльфов и в финальной встрече победил Артёма «Cash» Широбокова со счётом 3:0. Наградой для киберспортсмена стал денежный приз в $500 (около трёх тысяч рублей).

Напомним, киберспортивный турнир Back2Warcraft прошёл 29 января 2020 года, в день релиза Warcraft III: Reforged. В соревновании участвовали четыре геймера, каждый из которых представлял одну игровых фракций: Альянс, Орда, Нежить и Ночные Эльфы.

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