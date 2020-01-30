Пекин, , 11:29 — REGNUM Матчи Overwatch League в Китае были отменены из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщают организаторы лиги на своей странице в Twitter 30 января.

https://twitter.com/overwatchleague/status/1222685865354285056

Февральские и мартовские матчи были отменены, чтобы «позаботиться о здоровье игроков, фанатов и сотрудников». Представители Blizzard Entertainment пообещали продолжить соревнования по Overwatch в Китае «позже в этом сезоне».

Напомним, Overwatch League — это главная киберспортивная лига по одноимённому многопользовательскому шутеру от Blizzard Entertainment. Первый соревновательный сезон стартовал в 2018 году.

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