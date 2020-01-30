Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на разминку перед матчем с «Нэшвилл Предаторз» в свитере с 24-м номером в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте.

«Он был великим человеком и одним из величайших спортсменов всех времён. Мы хотели почтить память Коби и его дочери», — сказал Овечкин.

Отметим, что после разминки Овечкин переодел свитер и вышел на игру под своим привычным восьмым номером, который также совпадает с одним из номеров Брайанта. Брайант выступал за «Лейкерс» под номерами 8 и 24.

Напомним, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек.

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